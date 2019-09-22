Hülya Avşar eski eşini yumrukladı

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu da kick boks yapıyor.

Üstelik bunu eski eşi Kaya Çilinoğlu’yla birlikte yaptı. Özel bir spor salonunda kick boks yapan Hülya Avşar, eski eşi Çilingiroğlu’na yumruk attı. Bununla da yetinmeyen Avşar Kızı, bir de üstüne tekmelemeye çalıştı. Oldukça eğlenen ikilinin yer aldığı videoyu görenler, Hülya Avşar, tüm hıncını aldı’ yorumları yaptı.