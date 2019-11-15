En sade klip

Sadece 2 kişiden oluşan bir ekiple Bebek'te bir binanın terasında klip çeken şarkıcı, çekimlerde makyöz ve kuaför dahi kullanmadı. Kadın sanatçıların abartılı saç ve makyaj yaptığını söyleyen Kurtçu, “Kadınların abartıdan uzak, doğal halleriyle de kendilerini güzel hissedebileceklerine dikkat çeken böyle bir klip çekmeyi tercih ettik. Doğal kadın, güzel kadındır” dedi.