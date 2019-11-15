15 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 00:16:28
En sade klip
Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu, mayıs ayında çıkardığı single çalışmasının ardından yeni şarkısı Beni Bırakmayla müzikseverlerle buluştu.
Sadece 2 kişiden oluşan bir ekiple Bebek'te bir binanın terasında klip çeken şarkıcı, çekimlerde makyöz ve kuaför dahi kullanmadı. Kadın sanatçıların abartılı saç ve makyaj yaptığını söyleyen Kurtçu, “Kadınların abartıdan uzak, doğal halleriyle de kendilerini güzel hissedebileceklerine dikkat çeken böyle bir klip çekmeyi tercih ettik. Doğal kadın, güzel kadındır” dedi.
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