Emir Uyar'dan Adriana Lima'yı mest eden jest

Metin Hara'yı terk eden Adriana Lima, geçen ay Türk iş adamı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açtı.

İŞLER EMİR'İ ÇAĞIRDI

Çiçeği burnunda çift, önce Yunanistan'ın Mikonos adasında sonra da İtalya'da tatil yaptı. Ancak Uyar, tatilini kesip işine dönüş yapmak zorunda kaldı. Özel jetini aşkı Adriana Lima'ya tahsis etti. Brezilyalı model, önceki gün aşkının VIP jetiyle İspanya'ya gitti.



ADRİANA ÇOK MUTLU OLDU

Uyar ile doludizgin bir aşk yaşayan Lima, yolculuk anında çektiği fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesabına yükledi. Biricik aşkına teşekkür etti.



