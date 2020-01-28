28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:07:22
Elçin Sangu'dan olay itiraf! 'Biz pahalı ameleleriz'
Bu sezon '9 Kere Leyla’ filmiyle beyaz perdede yer alacak olan Elçin Sangu, dizi projesinin bu sene olmayacağını söyledi.
"Televizyon bizim istediğimiz şartları sağlayamadığı için, 150 dakika iş çekmek istemiyoruz. Ticaret yapıyoruz herkes bilincinde ama 150 dakika çok fazla" diyen Sangu, "Kimsenin sandığı gibi pırıltılı bir durum yok. Biz pahalı ameleleriz” şeklinde açıklama yaptı.
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