Elçin Sangu'dan olay itiraf! 'Biz pahalı ameleleriz'

"Televizyon bizim istediğimiz şartları sağlayamadığı için, 150 dakika iş çekmek istemiyoruz. Ticaret yapıyoruz herkes bilincinde ama 150 dakika çok fazla" diyen Sangu, "Kimsenin sandığı gibi pırıltılı bir durum yok. Biz pahalı ameleleriz” şeklinde açıklama yaptı.