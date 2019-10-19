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19 Ekim 2019 Cumartesi 12:05:15 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:06:22

Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz kaç yaşında?

Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bedelli askerlik yapan oyuncu Ekin Mert Daymaz tezkere aldı. Daymaz'ı oyuncu sevgilisi Melisa Döngel’de yalnız bırakmadı. Ekin Mert Daymaz ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Ekin Mert Daymaz ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bedelli askerlik yapan oyuncu Ekin Mert Daymaz tezkere aldı. Daymaz'ı oyuncu sevgilisi Melisa Döngel’de yalnız bırakmadı. Ekin Mert Daymaz ile ilgili aramalarda artış yaşandı. Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ekin Mert Daymaz ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.


EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

2 Aralık 1990 yılında Hollanda’nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Ekin Mert, aslen Sivaslı’dır. Haliç Üniversitesi’nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

Not Defteri, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası, Payitaht Abdülhamid, Ağlama Anne, Aşktroloji, Prangalı Yarim dizi ve filmlerinde rol almıştır.

Bir dönem katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur.

2014    Not Defteri    Egemen Şanoğlu

2015    Çilek Kokusu     Volkan Mazharoğlu

2016    Hayat Sevince Güzel    Savaş Göçer

2017    Kırlangıç Fırtınası    Şahin Turaboğlu

2018    Ağlama Anne    Mert Bayer

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.

Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterine hayat vermektedir. Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

Melisa Döngel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bizim Hikaye (Deniz) (TV Dizisi)

2016 – Arka Sokaklar (Nil) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Sevtap) (TV Dizisi)

2014 – Elif (Süreyya) (TV Dizisi)

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