Efsanevi sanatçı koronavirüse yakalandı

ABD’de country müziğin efsanevi isimlerinden John Prine’ın koronavirüse yakalandığı ve 5 gündür yoğun bakımda olduğu açıklandı.

73 yaşındaki Prine’ın solunum cihazına bağlı olduğunun belirtildiği açıklamada, ABD'li müzisyen John Prine'ın yeni tip Koronavirüs'e(Covid-19) yakalandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi: “Bu haberi vermek bizim için çok zor. Ancak yıllardır John’u seven ve onu destekleyen sizler, ona bu sevgi ve desteğinizi göstermek için son bir şans vermek istedik. Sizi sevdiğimizi, John’un sizi sevdiğini bilin.”

Patton Oswalt, Bette Midler gibi ünlü isimler sosyal medyada John Prine için mesajlar paylaşırken Joan Baez de Grammy ödüllü sanatçının klasikleşmiş şarkısı ‘Hello There’i seslendirdi.