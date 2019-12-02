Ece'nin mutluluğu
Şarkıcı Ece Seçkin önceki akşam Ataşehir Watergarden’da sahne aldı.
Öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden popçu “ İki mutluluğu bir arada yaşıyorum” dedi. Dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesia’le düet yapan şarkıcı, Charlie’nin Melekleri filminde “Adeyyo” şarkısının kullanılmasıyla birlikte çifte mutluluk yaşadığını söyledi. Hollywood filmlerinde ilk kez Türkçe şarkının kullanıldığını açıklayan Ece Seçkin, “Çok gurur verici, ülkemizi dünyada temsil ettiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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