Ece'nin mutluluğu

Öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden popçu “ İki mutluluğu bir arada yaşıyorum” dedi. Dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesia’le düet yapan şarkıcı, Charlie’nin Melekleri filminde “Adeyyo” şarkısının kullanılmasıyla birlikte çifte mutluluk yaşadığını söyledi. Hollywood filmlerinde ilk kez Türkçe şarkının kullanıldığını açıklayan Ece Seçkin, “Çok gurur verici, ülkemizi dünyada temsil ettiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.