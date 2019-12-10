Ece Erken'in hayat felsefesi

Ünlü isim dün de Frida Kahlo'nun “Kimseyle hiçbir konuda yarış halinde değilim. Kimseden akıllı, kimseden güzel, kimseden iyi olma gibi bir iddiam yok. Kimse için 'en' değilim; 'daha' değilim. Bu devasa iddiasızlığın bana verdiği özgürlüğün hastasıyım” şeklindeki sözlerini 'hayat felsefem' notuyla paylaştı. Takipçileri 'Bu paylaşımları kimin için yapıyorsun' diye sormadan edemedi.