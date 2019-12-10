10 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 10:02:52
Ece Erken'in hayat felsefesi
Güzel sunucu Ece Erken, sosyal medyada son günlerde imalı cümleler içeren paylaşımlar yapıyor.
Ünlü isim dün de Frida Kahlo'nun “Kimseyle hiçbir konuda yarış halinde değilim. Kimseden akıllı, kimseden güzel, kimseden iyi olma gibi bir iddiam yok. Kimse için 'en' değilim; 'daha' değilim. Bu devasa iddiasızlığın bana verdiği özgürlüğün hastasıyım” şeklindeki sözlerini 'hayat felsefem' notuyla paylaştı. Takipçileri 'Bu paylaşımları kimin için yapıyorsun' diye sormadan edemedi.
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