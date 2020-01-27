27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 09:05:39
Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün reyting rekorları kıran Hercai dizisi 20 ülkeye satıldı
Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün reyting rekorları kıran Hercai dizisi, yurtdışında seyircisinin gönlünü fethetti.
Natpe Miami Fuarı’nın birinci gününde ‘Hercai’ dizisi, Angola ve Mozambik’e satıldı. Dizi, şu ana kadar İsrail, Hırvatistan, Meksika, Kazakistan, Arnavutluk ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 20 ülkede yayımlanıyor.
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