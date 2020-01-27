Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün reyting rekorları kıran Hercai dizisi 20 ülkeye satıldı

Natpe Miami Fuarı’nın birinci gününde ‘Hercai’ dizisi, Angola ve Mozambik’e satıldı. Dizi, şu ana kadar İsrail, Hırvatistan, Meksika, Kazakistan, Arnavutluk ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 20 ülkede yayımlanıyor.