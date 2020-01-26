Duanla beni iyileştirdin

Türk Sineması’nın usta ismi Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta eski rol arkadaşı Selma Güneri’yi ağırladı. Nikahsızlar filminde Hülya Koçyiğit’in kan kardeşi olan Yusuf Sezgin’le tanışma hikayesini de anlatan Selma Güneri “İki çocuk birbirimize aşık olmuştuk, Yusuf çok efendiydi, çok centilmendi” derken, oğulları Umut ve yeni dünyaya gelen torunu Talya’dan bahsetti.

BAĞIRIP YARDIM İSTEDİM

Selma Güneri programda Hülya Koçyiğit’le birlikte rol aldıkları Kezban filmindeki set anısını da anlattı: “Bel fıtığından dolayı bacaklarımın tutmadığını hissettiğim an Hülya diye bağırdım ve yardım istedim, sen de koşarak geldin yanıma ve dua okumuştun, iyi de gelmişti, hiç unutmadığım bir andır. Çok sevdik birbirimizi, çok yakındık.” Filinta dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldığı sahneleri izlerken Selma Güneri “Tekrar bir dönem dizisinde yer almayı isterim, çok seviyorum dönem projelerini, o ruhu yaşamayı, başka bir dünyada, zaman diliminde olmayı seviyorum” dedi.

HATA YAPAN YANARDI

Bizim zamanımızda çekimde hata yapan yanardı. Kısıtlı makara vardı, 40 prova yapar bir sahne çekerdik, çok stresliydi” derken günümüz teknolojisiyle Yeşilçam’daki şartları karşılaştırdılar. Yeni nesilden çok beğenerek takip ettiği isimler olduğunu belirten Selma Güneri “Onlar kendilerini biliyor” dedi.