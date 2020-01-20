Doya Doya Moda Betül Böçkün kimdir? Doya Doya Moda Betül Böçkün kaç yaşında?

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DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Betül Böçkün aslen Bingöllü. Yarışmaya İstanbul Beylikdüzü'nden katılıyor. "Modaya çocukluktan beri ilgim vardı, bebeklerimi giydirerek, kendimle uğraşarak modaya ilgim olduğunu anladım. Bu yarışmadaki amacım büyük bedenlerin de şık ve tarz olduğunu göstermek, buna yönelik butik ve tarz kıyafetler tasarlamak." diyor.

DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN KAÇ KİLO?

24 yaşındaki yeni yarışmacı 90 kilo.

DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN BOYU KAÇ?

Betül Böçkün 1.74 boyunda.

DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN KAÇ BEDEN?

Betül Böçkün, 42-44 beden giyiniyor.