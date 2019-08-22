Diriliş Osman dizi oyuncusu Burak Özçivit: Fahriye her haliyle güzel

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in mekanını ziyarete giden Özçivit, çıkışta fazla kilolar yüzünden eleştirilen Fahriye Evcen’le ilgili konuştu. Özçivit, 4 ay önce oğlu Karan’ı kucağına alan eşi için “Fahriye çok iyi bir anne, her haliyle çok güzel” diyerek kiloları dert etmediklerini söyledi.