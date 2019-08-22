22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:00:06
Diriliş Osman dizi oyuncusu Burak Özçivit: Fahriye her haliyle güzel
DİRİLİŞ Osman’ dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in mekanını ziyarete giden Özçivit, çıkışta fazla kilolar yüzünden eleştirilen Fahriye Evcen’le ilgili konuştu. Özçivit, 4 ay önce oğlu Karan’ı kucağına alan eşi için “Fahriye çok iyi bir anne, her haliyle çok güzel” diyerek kiloları dert etmediklerini söyledi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT