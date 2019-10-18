Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı Dilber Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi. Nüfusta annesinin üzerine kayıtlı olmayan ve mirastan yararlanmak isteyen Ay'ın kızı Filiz, annesinin mezarını açtırmaya karar verdi. Dün sabah televizyonda bir programa telefonla bağlanan Filiz, nüfusta annelerinin üzerine kayıtlı olmadığını söyleyerek mirastan yararlanmak istediğini dile getirdi. Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın mirastan kendilerine pay vermediğini belirterek annesinin mezarını açtıracağını söyledi. Sinirlerine hakim olmayan Filiz, canlı yayında bağırarak küfretmeye başladı. İbrahim Karakaş da, “Bu kızlar var ikinci gün miras derdine düştüler. Bunlar neyin peşinde anlayamadım. Ben acımı yaşayamadım. Önceleri baba diyorlardı şimdi abi diyorlar. Ben onlara öz babalarının yapmadığını yaptım. Hakkım zehir zıkkım olsun. Dilber Ay'ı öldükten sonra rezil ettiler” dedi. Dilberay'ın oğlu Ünal ise, “Bütün mirası onlara veririm ama annemin mezarını açtırmam” ifadelerini kullandı.