20 Ocak 2020 Pazartesi 17:18:50 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:20:32
Didem Soydan domuz gribi oldu!
Ünlü manken Didem Soydan Instagram'dan domuz gribi olduğunu duyurdu.
Soydan, sosyal medya hesabının 'Story' bölümünden serum aldığı sırada yattığı hastane odasından paylaşımda bulundu.
Güzel manken, ünlü isimlerin kolunda serumla görüldüğü selfielere atıfta bulunarak şunları yazdı: “Bu geceye kısmetmiş, Domuz gribi… (Serum yiyen kolumu koyarsam, bloklama serbest)”
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