27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:32:00
Didem Soydan ’10 bin TL’ye çanta aldı’ iddialarına yanıt verdi: Çantaya 10 bin lira vermem!'
Manken Didem Soydan’ı kızdıran haber! Ünlü isim, Twitter’da hakkında dolaşan ’10 bin TL’ye Hermes marka çanta aldı’ iddialarına yanıt verdi.
Hiçbir alışverişinde bu kadar yüksek ödemeler yapmadığının altını çizen Didem Soydan, “35 yaşındayım çekimlerim haricinde -ki çekimlerde giyilenler modellerin olmaz- ne bir ayakkabıya o parayı ne de bir çantaya o parayı verdim. Tüm fotoğraflarımı inceleyin hodri meydan ve yalan büyük günahtır bilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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