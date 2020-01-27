Didem Soydan ’10 bin TL’ye çanta aldı’ iddialarına yanıt verdi: Çantaya 10 bin lira vermem!'

Hiçbir alışverişinde bu kadar yüksek ödemeler yapmadığının altını çizen Didem Soydan, “35 yaşındayım çekimlerim haricinde -ki çekimlerde giyilenler modellerin olmaz- ne bir ayakkabıya o parayı ne de bir çantaya o parayı verdim. Tüm fotoğraflarımı inceleyin hodri meydan ve yalan büyük günahtır bilirsiniz” ifadelerini kullandı.