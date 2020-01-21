21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 20:47:53
Demet Şener'e övgüler... 'Çölde açan bir çiçek'
Hayatını Cenk Küpeli'yle birleştiren Demet Şener, yarıyıl tatilini fırsat bilip Dubai'ye gitti.
Kızı İrem ve oğlu Ömer'le birlikte safari gezisine çıkan eski manken, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı. Kumlar içerisinde çekilen bu fotoğraf karesi büyük beğeni alırken, 'Çölde açan bir çiçeksin' şeklinde yorumlar yapıldı.
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