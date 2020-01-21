Demet Şener'e övgüler... 'Çölde açan bir çiçek'

Kızı İrem ve oğlu Ömer'le birlikte safari gezisine çıkan eski manken, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı. Kumlar içerisinde çekilen bu fotoğraf karesi büyük beğeni alırken, 'Çölde açan bir çiçeksin' şeklinde yorumlar yapıldı.