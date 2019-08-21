Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım ikilisi magazin gündemine oturdu. Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Demet Özdemir kaç yaşında, Kaan Yıldırım kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bir süre ismi Can Yaman ile anılan Demet Özdemir'in, şu sıralar Halka dizisinde rol alan ve Haziran ayında eşinden boşanan Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin arkadaş ortamında tanıştığı ve hatta Bodrum'da tatil yaptığı da iddialar arasında yerini aldı. Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım önceki gün havuz başında vakit geçirirken de görüntülendi.

Buna karşın aşk iddialarına Demet Özdemir cephesinden yalanlama geldi. Güzel oyuncunun menajeri, ilişki yaşadıkları konuşulan iki ünlü oyuncunun çok yakın arkadaş olduğunu dile getirdi.

Demet Özdemir, yeni aşkı Kaan Yıldırım’ın yakın dostu Seçkin Özdemir ile uzun süre aşk yaşamıştı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli’n de dünyaya gelmiştir. Bir ablası ve bir abisi olmak üzere toplam da üç kardeştirler. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul’a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini Akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand’dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir’in boyu 1.70 cm’dir.

İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü’nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede Efes kızlarından biri olmayı başardı. 2009’da şarkıcı Mustafa Sandal’ın ”Ateş Et” klibinde dansçı kız olarak yer aldı.

Demet Özdemir 2012 yılında oynadığı Pegasus reklam filmi ile ekranların tanınan yüzü olma şansını elde etti. Dizi kariyerine 2013 yılında ”Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide Aylin karakterini oynayarak başladı. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un başrol oynadığı ”Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Alya karakterini canlandırdı. Ünlü şarkıcı son olarak 2015 yılında gösterime giren ”Tut Sözünü” filminde rol aldı.

Rol Aldığı Filmleri ve Dizileri :

2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura

2014 yılında Kaçak Gelinler

2015 yılında Tut Sözünü

2015 yılında Çilek Kokusu

KAAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. Trt ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.