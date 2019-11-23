Değneklerle sevgilisine koştu

Geçtiğimiz haftalarda menisküs ameliyatı olan Bekiroğlu, koltuk değnekleriyle zor yürümesine rağmen sevgilisini yalnız bırakmadı. Güzel oyuncu, “Sette koltuk değnekleriyle çalışmak çok zor oluyor ama işimi çok sevdiğim için katlanıyorum, aksi takdirde zulüm olurdu” dedi.