23 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 00:16:49
Değneklerle sevgilisine koştu
Oyuncu Aslı Bekiroğlu önceki akşam Asmalımescit’te DJ sevgilisi Can Koçkan’ın sahne aldığı mekandaydı.
Geçtiğimiz haftalarda menisküs ameliyatı olan Bekiroğlu, koltuk değnekleriyle zor yürümesine rağmen sevgilisini yalnız bırakmadı. Güzel oyuncu, “Sette koltuk değnekleriyle çalışmak çok zor oluyor ama işimi çok sevdiğim için katlanıyorum, aksi takdirde zulüm olurdu” dedi.
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