Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ı affetmiyor! 'Mahkemede hesaplaşacağız'

Mustafa Sandal'ın hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitap ile ilk kez ortaya çıkan Defne Samyeli aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kitabında Defne Samyeli ile gözlerden uzak aşk yaşadığından bahseden Mustafa Sandal'ın bu iddiasını Samyeli, yalanladı. Ünlü sunucu, "Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" ifadelerini kullandı. Sandal, geri adım atmayınca Samyeli ateş püskürdü. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Samyeli, "Arkadaşlar hepsi gerçek dışı, yakında bir dava açılacak" diye konuştu.



BİR AY ÖNCE BULUŞMUŞLAR

Defne Samyeli ve Mustafa Sandal'ın bir müzikalde başrol için teklif aldığı ve bir ay önce bir yemekte bir araya geldikleri iddia edildi. Müzikalin akıbeti bu tartışmayla birlikte belirsiz hale geldi.