Çok sevdik saçmaladı

İnternet üzerinden yayınladığı 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla bir anda fenomen olan ve en çok izlenen klipler arasına girmeyi başaran Fatih Bulut, önceki gün Düzce'de, yeğeninin asker eğlencesine katıldı. Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle karşılıklı göbek atan Fatih Bulut, birden belindeki silahı çıkararak havaya 11 el ateş etti.

Fatih Bulut'un sosyal medyada yayınladığı yazı, takipçilerini daha da çok kızdırdı. Duyanlar 'özrü kabahatinden büyük' dedi.

'CAHİL DEĞİL, BİLİNÇLİ BİRİ'

Bulut’un art arda havaya kurşun sıktığını gören bir yakını, onu kolundan tutarak engel olmaya çalıştı. Bulut, silahın tutukluk yapmasıyla durdu. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından menajeri “Fatih cahil değil, çok bilinçli biri, o silah ona zorla verildi” şeklinde açıklama yaptı. İlerleyen saatlerde bir özür yazısı paylaşan Fatih Bulut ise daha da çok şaşırttı. Fenomen şarkıcı “Rahmetli abimin emaneti öz yeğenimi askere uğurladığımız; aile bireyleri ve yakın akrabalarımızın katıldığı asker eğlencesinde kurusıkı tabancayla askerimi cesaretlendirme amaçlı havaya ateş açtım. Vatanını ve bayrağını seven bir birey olarak bizzat kendim de bu vatanın her zaman hazırda bekleyen bir askeriyim. Yapmış olduğum bu davranıştan dolaylı hatalı olduğumu anladım. Tüm halkımızdan ve tüm sevenlerimden özür dilerim. Şehitler ölmez vatan bölünmez.” dedi.

DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Şarkıcı Fatih Bulut ateş ederken, yanına yaklaşan bir yakını onu durdurmaya çalıştı. Askere gidecek olan yeğeni de durması için adeta yalvarırken objektiflere yansıdı.