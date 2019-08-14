Çifte mutluluk

Uzun süredir çocuk isteyen ve tedavi gören ünlü sunucu, sosyal medya hesabında hamile olduğunu duyurdu. İnstagram’ın hikâye bölümünde gebelik testi fotoğrafını paylaşan Serengil, üzerinde çift çizgiye göndermede bulunarak ‘Santorini de şahit olsun” notunu düştü. Serengil’e doktorunun tavsiyesiyle stresten uzak durması için sosyal medya yasaklanmıştı. Serengil, müjdeyi vermek için yasağı bozdu ve çifte bayram kutladı.