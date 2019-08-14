14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:21:02
Çifte mutluluk
Geçtiğimiz yıl Yaşar İpek’le dünyaevine giren Seren Serengil, sonunda müjdeli haberi verdi.
Uzun süredir çocuk isteyen ve tedavi gören ünlü sunucu, sosyal medya hesabında hamile olduğunu duyurdu. İnstagram’ın hikâye bölümünde gebelik testi fotoğrafını paylaşan Serengil, üzerinde çift çizgiye göndermede bulunarak ‘Santorini de şahit olsun” notunu düştü. Serengil’e doktorunun tavsiyesiyle stresten uzak durması için sosyal medya yasaklanmıştı. Serengil, müjdeyi vermek için yasağı bozdu ve çifte bayram kutladı.
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