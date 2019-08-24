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24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:45:29

'Chloe’yi düşman ilan ettiler’

Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık eşi Chloe Loughnan’la yollarını ayıran Serdar Ortaç ilginç açıklamalar yaptı.

Serdar Ortaç, bisikletiyle tur atarken görüntülendi. Biten evliliği hakkında açıklama yaptı.

Önceki gün Bebek’te bisikletiyle gezerken karşımıza çıkan ünlü popçu boşanma sonrası çıkan haberlere sitem ederken “Eski hanım 1 lira bile istemedi. Fakat çıkan haberlerin hepsi yalan ve çok kötü haberler. Benim kendisine evli kalmak için 500 bin lira teklif ettiğim yazılmış” dedi. Chloe’nin çok iyi kalpli bir insan olduğunu dile getiren Ortaç, “Hanıma çok yüklendiler, böyle yaptı şöyle yaptı diye. Nereden biliyorlar? Hiçbirşey yaptığı yok, hanımlık yaptı normal kadın gibi. Ben düşman ilan etmemişim kendi hanımımı, niye siz düşman ediyorsunuz” diyerek herkesi şaşırttı.

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