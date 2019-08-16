Cemil İpekçi: Çıplaklığa doğru gidiş var

Dünyada çıplaklığa doğru gidiş var.



Ajda'nın geçen gün yeni elbisesini gördüm. Mayo, üstünde şifon bir şey var. Orası sahne, bir çok şey giyebilirsiniz.



Ajda'ya yakışıyor ama giymese daha güzel olurdu. Onun vücudunu teşhir etmeye ihtiyacı yok.



Gülşen'i beğenmedim.



Ben eğer konsere gidiyorsam, sesini dinlemeye gidiyorumdur yoksa gider plajda seyrederim.



Adı üstünde Hadise... Beğenenleri vardır, kimi istiyorsa taklit etsin. Benden ırak Cennet'e direk olsun.



Defterimde yok öyle biri... Benim için yok öyle biri. Benim için terbiye çok önemli.



Ben hakiki sanatçılarla çalıştım, 500 yıl sonra adı yazılacak insanlarla çalıştım. Hadise beni hiç alakadar etmiyor.