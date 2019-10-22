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22 Ekim 2019 Salı 12:46:01 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 12:57:39

Canlı yayında Acun'u şoke eden Şeyma Subaşı mesajı!

Acun Ilıcalı TV'8'deki Gel Konuşalım programında O Ses Türkiye'nin perde arkasında yaşananları anlatırken Şeyma Subaşı'dan mesaj geldiği görüldü. Ekranlara bomba gibi düşen gelişme izleyicilerde şok etkisi yaşattı.

Acun Ilıcalı Gel Konuşalım programına konuk olduğu sırada O Ses Türkiye'nin perde arkasında yaşananları anlatıyordu. O esnada telefonundan bir görüntü izletirken Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya mesaj attığı görüldü.

İzleyicileri çok şaşırtan bu gelişme kısa sürede çok konuşulacağa benziyor.

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN ACUN ILICALI'YA ATTIĞI O MESAJ!

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı ekrana yansıyan mesajında, "Acun selam, ne zaman bir görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım. Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey de konuşacağım" yazıyordu.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN OLAYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA GELDİ!

"Demin Acun'a attığım mesajın canlı yayında çıkması ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu kimin başına gelirdi derseniz Şeyma'nın başına gelirdi. Bizim unutmayalım Acun ile bir çocuğumuz var. Bizim konuştuğumuz maddi manevi bir sürü olay var Acunla... Benim kaderim diyelim bu olay... Lütfen başka yerlere çekmeyelim. Bizim önceliğimiz Melisa... İnşallah başka boyutlara geçmez bu olay..."

Şeyma Subaşı, son olarak, kirası aylık 60 bin lira olduğu iddia edilen kafesinde işlerin iyi gitmediği haberleriyle gündeme gelmişti.  Bir yılın dolmasıyla birlikte Acun Ilıcalı'nın sağladığı 'kira garantörlüğü'nün bittiği belirtiliyordu. Şeyma Subaşı ise kafesinde menü değişikliğine gittiğini duyurmuştu.

ŞEYMA'DAN İLK AÇIKLAMA

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