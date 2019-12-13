Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı'nın ilk klip deneyimi

Şimdiye kadar bir çok film ve dizide yer alan Ovalı 'İlk kez klipte yer almanın heyecanını yaşıyorum' dedi. Klipteki rolü ve başarılı oyunculuk performansıyla müzisyen kimliğinin dışında farklı bir yeteneğini izleyicilere gösteren Ersay Üner, klipteki esprili ve karizmatik tavırlarıyla beğeni topladı.