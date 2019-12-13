13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 01:17:44
Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı'nın ilk klip deneyimi
Futbolcu Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı, Ersay Üner'in 'Selam' adlı şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.
Şimdiye kadar bir çok film ve dizide yer alan Ovalı 'İlk kez klipte yer almanın heyecanını yaşıyorum' dedi. Klipteki rolü ve başarılı oyunculuk performansıyla müzisyen kimliğinin dışında farklı bir yeteneğini izleyicilere gösteren Ersay Üner, klipteki esprili ve karizmatik tavırlarıyla beğeni topladı.
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