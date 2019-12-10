Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin kızları titiz Mihran Ela

Kızıyla birlikte bol bol vakit geçiren ve onun neredeyse her anını fotoğraflayan Ovalı, onunla birlikte oyun oynarken çektiği bir kareyi son derece esprili bir dille paylaştı. Kızını, perdenin arasından dışarıya bakarken görüntüleyen Şükran Ovalı bu karenin üzerine: “Hem temizlik yapıyoruz hem resim hem gözümüz dışarıda” notunu düştü.