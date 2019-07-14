Cahil kavgası

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, yeni klibi Ela ile tıklanma rekoru kırdığını iddia etti. Klip yayınlandıktan 8 saat sonra 10 milyon izlenme rakamına ulaştığını söyleyen Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yeni şarkısı 'Ela'yı yayınladı. Şarkı 1 saatte 3 milyon tıklanarak, YouTube Türkiye rekorunu kırdığını belirtti.

Reynmen, şarkısı yayınlanmadan önce de iddialı konuşarak, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram hesabımı kapatırım” demişti. Genç şarkıcı, Ela'nın dünya müzik listesinde bir numara olduğunu paylaştığı videoyla duyurarak “Dünya müzik listesinde bir numaraya oturan ilk Türk benmişim” dedi.

Bu duruma tepki gösteren Işın Karaca “Tebriğe şayan. Tarihe bir ilk! İzlenmeden beğenilen şarkı yapmışlar” şeklinde yorum yaptı. Başarılı şarkıcı, ayrıca Youtube’a da İngilizce mesaj göndererek manipülasyon olduğunu belirtti.

Radyoculardan da Karaca’ya destek veren isimlerden oldu. Kayahan’ın eşi İpek Acar da, “Söyleyecek söz yok!” notunu düşerek tepkisini ifade etti. Reynmen ise Işın Karaca’ya anında cevap vererek, “Cahil olmak ne güzel ya, her şeyi biliyorsun. Hayır üzülüyorum, inanmış bu söylediğine bayağı ingilizcesini de yazıp öyle inandırmış kendii. Yazık günah ya, Allah'ım esirgesin” dedi. Işın Karaca'nın nasıl tepki göstereceği merak konusu oldu.



