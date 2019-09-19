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19 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 21:02:22

Burak için kesenin ağzını açtı

Pintiliğiyle bilinen Alişan, 7 aylık oğlu Burak için 4 diplomalı bakıcı tuttu. Herkes kesesine göre dadı tutar’ diyen ünlü türkücü Ben en iyisini arayıp buldum’ dedi.

Şubat ayında anne baba olan Alişan ve eşi Buse Varol önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oğulları Burak ve ailesiyle yemek yiyen Alişan çocuk bakmada usta olmaya başladığını söyledi.

‘Her anne baba gibi ben de oğluma bakıyorum, yedirip altını da değiştiriyorum’ dedi. Bakıcılarının 4 diplomalı olduğunu söyleyen türkücü, ‘Herkes kesesine göre bakıcı tutuyor, biz de iyi bir yerden tuttuk’ diye konuştu. Bakıcının annenin hayatını kolaylaştırmaktan başka bir işlevi olmadığını söyleyen Alişan, bakıcı tutan ailelere ‘çocuklarını doğurup bakıcıya bırakıyorlar’ şeklinde sosyal medyadan gelen tepkilere yönelik açıklama yaptı. “Biz oğlumuza kendimiz bakıyoruz, bakıcılar annenin yükünü alırlar, yaptıkları sadece bu, oğlumuz hep yanımızda ve onunla asıl ilgili anne baba görevlerini biz yerine getiriyoruz, evladımıza kendimiz bakıyoruz” dedi. 

Alişan ve ailesi Nişantaşı’ndaki alışveriş merkezine yeni aldıkları ciple geldi. Buse’ye ait 600 bin liralık aracın plakasının ‘ANA’ olması dikkat çekti. 

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