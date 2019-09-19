Burak için kesenin ağzını açtı

Şubat ayında anne baba olan Alişan ve eşi Buse Varol önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oğulları Burak ve ailesiyle yemek yiyen Alişan çocuk bakmada usta olmaya başladığını söyledi.

‘Her anne baba gibi ben de oğluma bakıyorum, yedirip altını da değiştiriyorum’ dedi. Bakıcılarının 4 diplomalı olduğunu söyleyen türkücü, ‘Herkes kesesine göre bakıcı tutuyor, biz de iyi bir yerden tuttuk’ diye konuştu. Bakıcının annenin hayatını kolaylaştırmaktan başka bir işlevi olmadığını söyleyen Alişan, bakıcı tutan ailelere ‘çocuklarını doğurup bakıcıya bırakıyorlar’ şeklinde sosyal medyadan gelen tepkilere yönelik açıklama yaptı. “Biz oğlumuza kendimiz bakıyoruz, bakıcılar annenin yükünü alırlar, yaptıkları sadece bu, oğlumuz hep yanımızda ve onunla asıl ilgili anne baba görevlerini biz yerine getiriyoruz, evladımıza kendimiz bakıyoruz” dedi.

Alişan ve ailesi Nişantaşı’ndaki alışveriş merkezine yeni aldıkları ciple geldi. Buse’ye ait 600 bin liralık aracın plakasının ‘ANA’ olması dikkat çekti.