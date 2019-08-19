Bulutların üzerinde

Hamileliği süresinde aldığı kiloları henüz veremeyen oyuncu, önceki gün Bodrum tatilinden dönüşte görüntülenince olanlar oldu. Kiloları yüzünden kısa sürede binlerce eleştiri alan Evcen’in hayranları ise oyuncuya sahip çıkarak ‘Fahriyerçokgüzelsin’ hashtag’ı açmıştı. Yapılan eleştirilerden sonra ilk kez paylaşım yapan oyuncu, oğlu Karan’ı uyuttuğu bir video paylaşarak ‘Beni ararsanız bulutların üzerindeyim’ notunu yazdı. Evcen bu paylaşımıyla gelen eleştirileri önemsemediğini ortaya koydu.