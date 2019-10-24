Bu karakter çok konuşulur
Usta şarkıcı Metin Şentürk, TRT’nin sevilen dizisi Seksenler’in kadrosuna dahil oldu. Yapımcılığını Birol Güven’in yaptığı dizide Metin Şentürk, Ferit karakterine hayat verecek.
Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Seksenler’de Ferit karakteri, Çınaraltı Mahallesi’ne video kasetçi dükkânı işletmeye geliyor.
MAHALLELİ ŞAŞIRACAK
Ferit’in görme engelli olmasına rağmen bir yerden bir yere giderken zorluk çekmemesi, çalışabilmesi, film izleyebilmesi mahallelinin çok dikkatini çekiyor. Sıkı bir sinema tutkunu olan Ferit, birçok filmi çok iyi biliyor. Durum böyle olunca mahallede aslında görüyor olduğu hakkında söylentiler çıkıyor. Sempatik tavırlarıyla her zaman beğeni toplayan Şentürk'ün bu rolü sosyal medya takipçileri tarafından şimdiden konuşulmaya başlandı.
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