Bu karakter çok konuşulur

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Seksenler’de Ferit karakteri, Çınaraltı Mahallesi’ne video kasetçi dükkânı işletmeye geliyor.

MAHALLELİ ŞAŞIRACAK

Ferit’in görme engelli olmasına rağmen bir yerden bir yere giderken zorluk çekmemesi, çalışabilmesi, film izleyebilmesi mahallelinin çok dikkatini çekiyor. Sıkı bir sinema tutkunu olan Ferit, birçok filmi çok iyi biliyor. Durum böyle olunca mahallede aslında görüyor olduğu hakkında söylentiler çıkıyor. Sempatik tavırlarıyla her zaman beğeni toplayan Şentürk'ün bu rolü sosyal medya takipçileri tarafından şimdiden konuşulmaya başlandı.