Boran'ın Alaeddin imajı

Mevlana ve Şems’in konu alındığı filmde Kuzum, Mevlana’nın oğlu Alaeddin rolünü canlandıracak. Film heyecanını anlatan oyuncu, “Çok farklı bir rol canlandırıyorum. İnanılmaz bir tecrübe oluyor. Vizyona çıkmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Alaeddin imajıyla oldukça dikkat çeken Boran Kuzum’un yanı sıra filmde rol alan diğer Türk oyunculardan Bensu Soral, Hande Erçel ve İbrahim Çelikkol’un, Mest-i Aşk filmindeki karakterleri şimdiden merak konusu oldu.