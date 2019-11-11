Bomba albüm geliyor

Geçtiğimiz günlerde albüm lansmanı yapan Mehmedi yeni albüm müjdesi verdi. Şarkıcı, en kısa sürede çıkarmayı hedeflediği çalışması için “Bomba bir albüm geliyor” şeklinde konuştu. Ulusal TV kanallarından şov programı yapması üzerine teklif alan sanatçı “Bizim için daha erken. İnşallah daha sonraki yıllarda güzel bir şov programı yapacağım’’ diyerek sahnedeki yerini aldı.