Bodrum'a aşık oldu

Hollywood yıldızı Jean Claude Van Damme, geçtiğimiz nisan ayının sonlarına doğru gizlice Bodrum'a gelmiş ve yat almaya kalkışmıştı. Fakat bir milyon dolarlık yattan son anda vazgeçen oyuncu, 227 bin liraya iki Milas halısı alıp ülkesine dönmüştü. Yat almayı kafaya koyan ünlü aktör önceki akşam tekrar Bodrum'a geldi.

Uygulamaya takıldı

Jean Claude Van Damme akşam saatlerinde özel jetiyle Bodrum - Milas Havalimanı'na iniş yaptı. Van Damme’ı alan vip araç ünlü aktörü oteline götürmek için yola çıktı. Tam o esnada Polis ekipleriyle beraber TÜRSAB yetkilileri, vip araçların yetki belgelerini inceleme uygulaması yapıyordu. Van Damme’ı taşıyan araç da uygulamaya takıldı. Yetkililer araç içerisinden Van Damme, çıkmasıyla bir anda şoke oldular.

Mütevazı star

Oldukça mütevazı olan dünyaca ünlü aktör 3 ay önce de Bodrum’a geldiğini ve ilçeye hayran kaldığını söyledi. Kalacağı otelin girişinde yoluna serilen çiçeklerle karşılanan Jean Claude Van Damme bu sefer Bodrum’u karış karış gezeceğini dile getirdi.