20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 02:14:20
Birlikte ilk poz
Sanatçı Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin’le manken Didem Soydan, geçtiğimiz ay tatil için gittikleri Çeşme’de birlikte görüntülendi.
Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ancak konu hakkında açıklama yapmayan ikili ilk pozlarını verdi. Soydan ve Şahin, önceki akşam yakın arkadaşları Umut Eker’le birlikte Alaçatı’daki bir mekana gitti. Aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden ikili, eğlence sonrası mekanda ilk kez sarmaş dolaş poz verdi.
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