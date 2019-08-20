Birlikte ilk poz

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ancak konu hakkında açıklama yapmayan ikili ilk pozlarını verdi. Soydan ve Şahin, önceki akşam yakın arkadaşları Umut Eker’le birlikte Alaçatı’daki bir mekana gitti. Aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden ikili, eğlence sonrası mekanda ilk kez sarmaş dolaş poz verdi.