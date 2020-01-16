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16 Ocak 2020 Perşembe 15:47:51 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 15:49:17

Bir Zamanlar Çukurova Müjgan kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli?

Bir Zamanlar Çukurova Müjgan kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Müjgan aynı anda doğuma giriyor. İzleyiciler dizide doğum yapan Müjgan hakkında araştırma yapmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın kim olduğu merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova hakkında merak edilenler haberimizde...

Bir Zamanlar Çukurova Müjgan kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Müjdan aynı anda doğuma giriyor. İzleyiciler dizide doğum yapan Müjgan hakkında araştırma yapmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı  Melike İpek Yalova'nın kim olduğu merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Ala karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Melike İpek Yalova’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)
2018 – Can Feda (Sinema Filmi)
2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)
2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)
2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)
2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)

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