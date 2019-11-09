Popçu Sinan Akçıl, eski eşi, yeni sevgilisi Burcu Kıratlı'nın fotoğrafını paylaşıp üstüne “Mutluluğun formülü çok açık, bir sen bir ben bir de çiçek” notunu düştü. Kıratlı'dan boşandıktan 20 gün sonra barışan ünlü popçunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.