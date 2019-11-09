09 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 00:42:41
Bir sen bir ben bir de çiçek
Geçtiğimiz günlerde evlilik açıklaması yapan Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yla ilgili Nikah içinhala ikna etmeye çalışıyorum demişti.
Popçu Sinan Akçıl, eski eşi, yeni sevgilisi Burcu Kıratlı'nın fotoğrafını paylaşıp üstüne “Mutluluğun formülü çok açık, bir sen bir ben bir de çiçek” notunu düştü. Kıratlı'dan boşandıktan 20 gün sonra barışan ünlü popçunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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