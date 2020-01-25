Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan zirvede aşk

Kış tatiline çıkan ünlü ikili, Fransa'nın gözde kayak merkezlerinden Aiguille du Midi'ye gitti. İşadamı, sevgilisiyle fotoğrafını "öpücük" emojisiyle Instagram'da paylaştı. Berrak da "Duramıyorum" notunu düştü. Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz hafta bir AVM'de kayak kıyafetleri alırken görüntülenmiş 'nereye gideceğimi söylemek bana ayıp geliyor' demişti.