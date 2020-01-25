25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:37:16
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'dan zirvede aşk
Burcu Esmersoy'la bir yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Berk Suyabatmaz, oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Kış tatiline çıkan ünlü ikili, Fransa'nın gözde kayak merkezlerinden Aiguille du Midi'ye gitti. İşadamı, sevgilisiyle fotoğrafını "öpücük" emojisiyle Instagram'da paylaştı. Berrak da "Duramıyorum" notunu düştü. Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz hafta bir AVM'de kayak kıyafetleri alırken görüntülenmiş 'nereye gideceğimi söylemek bana ayıp geliyor' demişti.
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