Bergüzar Korel Halit Ergenç çiftinin doğacak bebeğinin cinsiyeti ne? Bergüzar Korel kaç yaşında?

Bergüzar Korel Halit Ergenç çiftinin doğacak bebeğinin cinsiyeti ne? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bergüzar Korel, 9 yıl aradan sonra ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen, Bergüzar Korel kız arkadaşlarıyla buluşup alışverişe çıktı. Basın mesupları doğacak bebeğinin cinsiyetinin belli olup olmadığını sordu. Bergüzar Korel ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

2009'da Halit Ergenç ile dünya evine giren Oyuncu Bergüzar Korel ilk bebeği Ali Ergenç'i 2010'da kucağına almıştı.

Şu sıralar hayatının en mutlu günlerini yaşadığını ifade eden Bergüzar Korel, basın mensuplarının sorularına kaçamak yanıtlar verdi.

Koral, hamileliği hakkında fazla konuşmak istemediğini ve bu konuda basın mensuplarından anlayış istediğini ifade ederek, bebeğin cinsiyetiyle ilgili soru üzerine ise “Her kadın gibi ilk aylarım daha hiçbir şey bilmiyoruz, öyle geçiyor” açıklamasında bulundu.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus'ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı. Kolej'den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.

Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süreNicole Kidman ve Tom Hanks’in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht’in workshop çalışmalarına katıldı.

İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde önce rolü geri çevirdi. Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna oldu ve teklifi kabul etti.Bu rolun bir zorluğu da Leyla karekterinin arapça konuşuyor ve filmin canlı çekilecek olmasıydı. Bergüzar Korel, bu dili hiç bilmemesine rağmen çok kısa bir süre de rolüne hazırlandı ve çok başarılı oldu film gişe rekorları kırdı..

Kurtlar Vadisi Irak'ta yakaladığı başarının ardından gene aynı yıl çekilen Zeytin Dalı dizisinde İklim karakterini canlandırdı. Bu arada reklam filmlerinde rol aldı. Asıl büyük çıkışını ise Halit Ergenç ile birlikte rol aldığı 2006 yılının en fazla reyting alan dizisi ünvanını alan Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolü ile yaptı. Bu rol de kendisine oyuncu koçluğu ünlü sanatçı Ayla Algan yaptı.Bu dizi de ki başarılı performansı ile 2006 Altın Kelebek En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Bergüzar Korel sosyal sorumluluk projelerinde de faaliyet göstermektedir. Yapı Kredi ve TEGV işbirliği ile hayata geçirilen Okuyorum Oynuyorum projesin de çocuklarla Sokak Tiyatroları düzenledi onlara oyuncu koçluğu yaptı..

Türk sinema televizyonlarında ve özellikle tiyatro da kalıcı olmak istediğini ve bunun için de çok çalıştığını her fırsatta söyleyen yıldız, voleybol, buz pateni, rüzgar sörfü gibi sporların yanı sıra dans ve piyano eğitimi de almıştır.

Bergüzar Korel, tiyatro ve sinema oyuncusu Halit Ergenç ile evlidir. Ali adında bir erkek çocukları vardır.