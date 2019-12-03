Bebek geldi, küslük bitti

Hadise, kız kardeşleri ve annesiye bir süredir kavgalıydı. Geçen yıl Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım sonrasında annesi sert tepki gösterdi ve Hadise bir anda yalnız kaldı. Annesiyle küs olan ünlü sanatçı yaşadığı sıkıntılı süreci, geçen hafta bir yarışmacının ailesini görünce ortaya serdi. Sesini beğendiği genç kız için dönen Hadise, onun kuliste bekleyen annesini ve ağabeyini görünce kendini tutamadı. Bir kardeşi olduğunu söyleyen Hadise ondan bir haber beklediğini söyleyerek, “Abim var, şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orada olmak isterdim” dedi. “Her aile tabii ki bir süreçten geçer. Ben hiçbir zaman kendi ailemle ilgili detaylara girmedim. Zaten kimseyi de ilgilendirmez benim ailemdeki sorunlar. Bu bebek de bu aileye çok iyi gelecek diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Bebeğimizin ismini de açıklamak isterim. Adı Melik Hamza” diyen Hadise'nin dileği gerçekleşti.

Geçen hafta ailelerine katılan bebek ziyaretinde annesi Gülnihal Açıkgöz'le buluşan ünlü popçu birlikte çekilen fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını ilan etti. Paylaşıma bebek ve kalp emojisi de yapması barışın, yeğeni sayesinde gerçekleştiğini gösterdi.

'Evlatlarım yüzümü güldürmedi'

Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz, geçen yıl temmuz ayında intihara teşebbüş etmiş, yazdığı mektuptaki “Evlatlarım yüzümü güldürmedi” sözleri dikkat çekmişti.

'İntikam' kelimesi köprüleri yıkmıştı

Annesinin intihar teşebbüsünün ardından Hadise, menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz'le ilişkisini kesmisti. Hülya Açıkgöz, “Hadise ile aramızda sorunlar var, zamanla çözeriz. Bizim ailemiz yıkılmaz” açıklamasını yapmıştı. Ama Hadise ablasına “Üzerimden haksız kazanç elde etti” diye dava açmıştı. Öfkeli abla da Instagram'da, “İntikam çok tatlı bir kelime, sen ne dersin?” yazmış, Hadise cevap olarak “İntikam mı? Yok, ben çok tembelim. Şurada oturup karmanın seni mahvetmesini izleyeceğim” demişti. Bu yazışmalar üzerine anneleri Nihal Açıkgöz kızlarına bir kez daha rest çekmişti.