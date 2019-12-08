Bakıcı tutmayacaklar

Erdeniz, ''Babalık duygusu tarifsiz bir duygu. Doğum gerçekleştiğinde antrenmandaydım. O heyecanla izin alarak hastaneye koştum'' dedi. Çocukları için bakıcı tutmayacaklarını söyleyen çift, ''Kızımızı kendimiz büyüteceğiz. İşlerimiz olduğu zamanda da aile büyüklerimiz ilgilenecek'' dedi.