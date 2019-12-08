08 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 21:21:37
Bakıcı tutmayacaklar
24 Kasım'da kızları Vina'ya kavuşan oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi.
Erdeniz, ''Babalık duygusu tarifsiz bir duygu. Doğum gerçekleştiğinde antrenmandaydım. O heyecanla izin alarak hastaneye koştum'' dedi. Çocukları için bakıcı tutmayacaklarını söyleyen çift, ''Kızımızı kendimiz büyüteceğiz. İşlerimiz olduğu zamanda da aile büyüklerimiz ilgilenecek'' dedi.
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