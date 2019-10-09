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09 Ekim 2019 Çarşamba 11:06:27 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:09:35

Ayşegül Aldinç: Mekanın sahibi Cem Yılmaz

Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabı üzerinden Cem Yılmaz ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve usta komedyene övgüler yağdırdı.

Yıllara meydan okuyan Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz gün Cem Yılmaz’la ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı, izlediği gösterisi sonrasında Yılmaz’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına şunları yazdı:

“Mekanın Sahibi gibi bir geyik var ya son dönemlerde. Hani çıkılan iri yarı sahnelerin paylaşılamadığı… İşte söze bununla girmek istemezdim ama benim gibi düşünen milyonlarca da, gelmiş geçmiş çıkılan bütün mekanların sahibi Cem Yılmaz'dır. Onu yıllar önce Beyoğlu'nda Leman Kültür'de, o minicik platforma ilk çıktığında seyrettiğimi yıllardır gururla söyler, bununla gönenir dururum. Her gösterisini merakla bekler, gittiğim hepsinden de beklediğime değerek büyük bi sevgi ve hayranlıkla mutlu mesut evime dönerim. . 6 sene sonra İstanbul'daki ilk gösterilerinden birinde daha ona kavuşmak yine ne mutluydu, ne güzeldi anlatamam. Onu diğerlerinden ayıran en önemli nosyonlar; bilgisi, görgüsü, merakı, vefası, ve her şeyden önemlisi iyi bi insan olması. Orantısız zekasından zaten sual olunamaz. Son gösterisi Diamond, Elite, Platinum'un bi bölümünde da tam da yukarıda saydığım özelliklerle donanmamışları sarakaya alıyor.


Bir sanatçıyı sanatçı yapan özelliklerin en önemlilerine sahip olduğu için en çok onun hakkı var buna. Ben de sahne sanatlarıyla iştigal ettiğim için tarifi ”sanatçılık” üzerinden vermem normal. Yolun doğrusu “doğru insan” olmaya çıkıyor zira; doğruya doğru. Kendimi bildim bileli bir sanatçıyı sadece yeteneği üzerinden tarif edemedim. Benim için sanatın herhangi bi dalıyla uğraşan bi insan önce insan evladı olmalı. Sesini tavrından, suretini bilgisinden, zekasını başkalarına olan davranış biçiminden ayıramam. Çok şey istiyorum farkındayım! Özetle altını çizdiğim bütün olumlu özellikleri onda bulduğum için; onu ben de çoğunuz gibi gönlümün baş köşesine koyuyorum. İyi ki varsın Cem Yılmaz seni tarife ne desem az…”

(CNN Türk)

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