ATM'de hayran kuşatması

Kendisini fark eden hayranlarıyla zor anlar yaşayan Yaman, “Arkadaşlar önce paramı çekeyim daha sonra bol bol fotoğraf çekeriz” dedi. Hayranlarını geri çevirmeyen Yaman, bir saat Bebek’ten ayrılamadı. Oyuncu, ayrıldığı sevgilisi ve aynı zamanda rol arkadaşı olan Demet Özdemir’le ilgili soruları ise duymazdan gelerek uzakaştı.