07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:32:12
Aşıkları ağlatacak
Bağdat şarkısıyla büyük ses getiren Ayla Çelik, Daha Bi’ Âşık albümünün yeni klibini, çok sevilen duygusal şarkısı 'Aşık Oldum Giderken'e çekti.
Kemerburgaz’da gerçekleşen ve duygu yüklü sahnelerin yer aldığı klip çekimi sonrası güzel şarkıcı 'Aşıkları ağlatacağım' dedi.
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