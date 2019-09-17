Arda Turan'ın manevi annesi Demet Akbağ, Özlem Ada Şahin'le buluştu

Ünlü futbolcu Arda Turan ile Berkay, geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde yaşanan olay sonrası mahkemelik olmuştu. Mahkemeden 1 hafta sonra Arda Turan'ın 'manevi annem' dediği Demet Akbağ, önceki gün Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile buluştu.

"TARAFINI SEÇTİ"

Şahin, Demet Akbağ ile olan bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bu buluşma, 'Demet Akbağ tarafını seçti' yorumlarına neden oldu.

"BENİ ÜZDÜLER"

Arda Turan, Berkay ile arasında yaşanan kavga sonrası katıldığı bir programda, "Haklı olduğumu bildikleri halde dostların sessizliği beni üzdü. Onlar kendilerini bilirler." diyerek sitemini dile getirmişti.

(Ensonhaber)