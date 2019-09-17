Arabulucu Demet

Başarılı oyuncu Demet Akbağ ise kendisine ‘manevi annem’ diyen Turan’ın davalık olduğu Özlem Ada Şahin’le buluştu.

Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, Akbağ’la olan fotoğrafını “Akşam üstü keyfi” notuyla Instagram hesabından paylaştı. Görenler ‘Demet Akbağ, arabuluculuk mu yapmaya çalışıyor’şeklinde yorum yaptı.