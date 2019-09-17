17 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 01:17:05
Arabulucu Demet
Futbolcu Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’e sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle mahkemelik oldu.
Başarılı oyuncu Demet Akbağ ise kendisine ‘manevi annem’ diyen Turan’ın davalık olduğu Özlem Ada Şahin’le buluştu.
Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, Akbağ’la olan fotoğrafını “Akşam üstü keyfi” notuyla Instagram hesabından paylaştı. Görenler ‘Demet Akbağ, arabuluculuk mu yapmaya çalışıyor’şeklinde yorum yaptı.
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