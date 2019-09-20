Annem gala yaptı

Film evladı için imkansızlıkları mümkün hale getiren fedakar bir annenin ve annesinden utanan, yaşadığı yerden bir an önce kurtulmak isteyen genç kızın hikayesini anlatıyor. Film gösterimi öncesi basın mensupları ile bir araya gelen oyuncular, heyecanlarını dile getirdiler. Gazetecilerin; “Filmin davetiyesinin nostaljik mendillerle gönderildiğini” hatırlatması üzerine Yönetmen Mustafa Kotan ve oyuncular; “Bu gösterim filmin galası olduğu için mendilleri biz gönderdik. “Annem” i izlemeyen giden seyirciler, mendillerini yanlarına almayı ihmal etmesinler” dedi.

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