10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:17:43
Anne sürprizi
Oyuncu Tolga Güleç, geçtiğimiz akşam bir sosyal sorumluluk gecesinin sunuculuğunu üstlendi.
Engelliler için akülü sandalye şarj istasyonu kurulması amaçlanan gecede Güleç, sunuculuğun yanı sıra, ilk kez sahneye çıkıp şarkı söyledi. Tolga Güleç ve Furkan Palalı sahnede Sezen Aksu'nun 'Değer mi Hiç' şarkısını seslendirdi. Yakışıklı oyuncuyu bu önemli gecesinde annesi yalnız bırakmadı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Arda Turan ve Mustafa Ceceli eşleriyle yemekte: 'Bu dostluğumuz herkese örnek olsun'
- Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
- Samimi açıklamalar yaptı... Nebahat Çehre, Canan Karatay'dan özür diledi!
- İkbal Gürpınar'dan 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu yorumu: Eşi Hristiyansa evliliği caiz değil!
- Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a flaş hamle! 100 Cumhuriyet altını...