Anne sürprizi

Engelliler için akülü sandalye şarj istasyonu kurulması amaçlanan gecede Güleç, sunuculuğun yanı sıra, ilk kez sahneye çıkıp şarkı söyledi. Tolga Güleç ve Furkan Palalı sahnede Sezen Aksu'nun 'Değer mi Hiç' şarkısını seslendirdi. Yakışıklı oyuncuyu bu önemli gecesinde annesi yalnız bırakmadı.