25 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:35:48
Anne Marıe Antalya'da! 5 günlük tatili 74 bin lira
Antalya Belek’te bu akşam ünlü pop yıldızı Anne Marie sahneye çıkacak. 45 kişilik ekibiyle dün Antalya’ya gelen Anne Marie otele yerleşti.
Konser için son hazırlıkları inceleyen 27 yaşındaki şarkıcı konser sonrası, 5 gün tatil yapacak. Anne Marie’ye otel yönetiminin ısrarına rağmen, “İş başka tatil başka” diyerek tatil parasını cebinden ödedi. Kral dairesinde kalacak olan sanatçı, geceliği 2 bin 300 Euro olmak üzere 11 bin 500 Euro ödeme yaptı. Otel yönetimi, baklavaya düşkün olan sanatçı için bir tepsi fıstıklı baklava hazırlattı.
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