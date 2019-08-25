Anne Marıe Antalya'da! 5 günlük tatili 74 bin lira

Konser için son hazırlıkları inceleyen 27 yaşındaki şarkıcı konser sonrası, 5 gün tatil yapacak. Anne Marie’ye otel yönetiminin ısrarına rağmen, “İş başka tatil başka” diyerek tatil parasını cebinden ödedi. Kral dairesinde kalacak olan sanatçı, geceliği 2 bin 300 Euro olmak üzere 11 bin 500 Euro ödeme yaptı. Otel yönetimi, baklavaya düşkün olan sanatçı için bir tepsi fıstıklı baklava hazırlattı.