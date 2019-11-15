Alişan'dan eski dostu Mahsun Kırmızıgül için sert sözler: O çok döner

Oğluyla güzel havanın tadını çıkaran şarkıcı Alişan habercilerin Mahsun Kırmızgül için “Müzik hayatına geri dönüyormuş, ne düşünüyorsunuz?” sorusuyla karşılaştı. Başta cevap vermek istemeyen türkücü sonrasında dayanamayıp Mahsun Kırmızıgül'ü topa tuttu!

Alişan şunları söyledi: “Sevmediğim için hakkında konuşmak istemiyorum aslında. Ama Mahsun çok döndüğü için her yere dönebilir. Yarın sinemaya, ertesi gün başka yere. Baktı para yok, hop yine döner. Onunla hiçbir zaman ağabey-kardeş olmadık”

Alişan daha önce Mahsun Kırmızıgül için “Benim hayatımda hiçbir yeri yok. Ne sevgi duyarım, ne saygı. Zamanında beni, hayranlarını üzerime salmakla tehdit etmişti” demişti.

"HAYRANLARINI ÜZERİME SALMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ"



Posta'da yer alan habere göre: Kırmızıgül hakkında sert sözler söyleyen Alişan, sözlerine şöyle devam etti: "Benim hayatımda hiçbir yeri yok. Ne sevgi duyarım, ne saygı. Zamanında beni, hayranlarını üzerime salmakla tehdit etmişti"

"BABAMA SAYGISIZLIK YAPAN KİM OLURSA OLSUN AFFETMEM"

Alişan katıldığı bir programda Mahsun Kırmızıgül ile arasında yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Mahsun Kırmızıgül birkaç sene önce bir düğünde bir babama bir saygısızlık yaptı. Ben babama bir saygısızlık yaparsa bu Mahsun Kırmızıgül değil bu kim olursa olsun bunu affetmem. Ya Mahsun Kırmızıgül bizim evimize girip çıkan birisi daha önceki senelerde. Çok yakın bir arkadaşımızın ortak arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına bana böyle çok soğuk bir merhaba dedi. Sonra babam yanına gitti. Böyle bacak bacak üstüne atıp babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü.