Aleyna Tilki: Kendime kıyamıyorum!

Sosyal medyada her paylaşımıyla olay olan şarkıcı Aleyna Tilki, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Eğitim hayatı için Amerika'ya giden Aleyna Tilki, geçen gün attığı tweetle herkesi şaşırttı.

"Kendime kıyamıyorum" diyen genç şarkıcı, yaptığı paylaşımda "Nasıl bu kadar özel bir güzelliğim var ya? Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum. Kendime kıyamıyorum ya" ifadelerini kullandı.