15 Kasım 2019 Cuma 11:10:04 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 12:40:17
Aleyna Tilki: Kendime kıyamıyorum!
Şarkıcı Aleyna Tilki paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Twitter'dan paylaşım yapan şarkıcı yapan şarkıcı Çok fotoğraf paylaşmıyorum, kendime kıyamıyorum" dedi.
Sosyal medyada her paylaşımıyla olay olan şarkıcı Aleyna Tilki, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Eğitim hayatı için Amerika'ya giden Aleyna Tilki, geçen gün attığı tweetle herkesi şaşırttı.
"Kendime kıyamıyorum" diyen genç şarkıcı, yaptığı paylaşımda "Nasıl bu kadar özel bir güzelliğim var ya? Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum. Kendime kıyamıyorum ya" ifadelerini kullandı.
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